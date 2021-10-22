Türk Büro Sen kongresi yarın
Güncel 22.10.2021, 00:45 21.10.2021, 19:58
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Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro-Sen Çorum Şubesi’nin kongresi yarın yapılacak.
Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, sendikalarının 4. Olağan genel kurulunun yarın saat 11,00’de yapılacağını duyurdu.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki kongreye sendika delegeleri katılacak.
(Haber Merkezi)
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