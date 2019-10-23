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Türk Bayrağı Sarıkamış yolunda

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek vermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Türk Bayrağı Sarıkamış yolunda

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek vermek amacıyla etkinlik düzenledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
Türk Bayrağı Sarıkamış yolunda

12 D sınıfı öğrencilerinin öncülüğünde başlatılan etkinlik kapsamında tüm öğrencilerin desteğiyle 54 m2 dev Türk Bayrağı alındı. Okul yönetiminin de desteklediği etkinlikte 650 öğrenci hilal ve yıldız görseli oluşturdu. Çalışmaları Görsel Sanatlar öğretmeni Ahmet Uysal, Tarih öğretmeni Erhan Kışla ve Rehberlik öğretmeni Yakup Kaplan yürüttüğü etkinlikte, oluşturulan görselin ardından Türk Bayrağı 12 D sınıfı öğrencileri eşliğinde açılarak İstiklal Marşı okundu. Görselde kullanılan bayrak daha sonra katlanarak törenle sandığa konulup Sarıkamış'a gönderildi. Öğrenciler asıl amaçlarının ülkenin geçtiği süreçte askerlere destek vermek ve lise gençliğinin de yanlarında olduğu mesajını göndermek olduğunu belirtti. Okul Müdürü Dr. Nevzat Gencer de, etkinliğin amacının; Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek olduğunu belirterek bayrağı mücadele bölgesine göndermenin mümkün olmaması nedeniyle

Sembolik anlam taşıyan Sarıkamış'ın tercih edildiğini söyledi. Gencer, "Devletimizin verdiği mücadelede toplumun tek yürek halinde dünyaya verdiği mesaja Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri olarak sizlerin duyarsız kalmamanız bizleri de çok mutlu etti. Çanakkale ruhunun dipdiri olduğunu gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bayrağımızı Ayn el Arab'a, Rasulayn'a gönderebilelim ama bu mümkün olmadığı için şanlı bayrağımız Sarıkamış'da dalgalanacak. Bu vesileyle tarihimiz boyunca bu bayrağın gönderden inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, hassaten Barış Pınarı Harekatında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Yapılan açıklamada Sarıkamış Belediyesi’nin koordinesinde bayrağın göndere çekileceği, bir süre Sarıkamış'da dalgalandıktan sonra tekrar Çorum'a getirileceği ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde kalıcı olarak sergileneceği ifade edildi. (Haber Merkezi)

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