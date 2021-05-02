Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.
Güncel 02.05.2021, 13:31
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi" denildi.
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