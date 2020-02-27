“Turizme yerli turist ayarı yapılmalı”

“TURİZMDE YAŞANAN KAYIP EKONOMİMİZİ DE ESNAFIMIZI DA ETKİLİYOR”

Son dönemde turizmde yaşanan iptallerin ekonomiyi ve turizm bölgelerindeki esnafı olumsuz etkileyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çin’de ortaya çıkan ve hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün ülkemizi turizm noktasında bir hayli etkileyeceği şimdiden belli oldu. Birçok uçak seferi, gezi programları hem Çin tarafından ülkemize hem de ülkemizden Çin’e iptal edildi. Çin’in yanısıra İran gibi virüsten olumsuz etkilenen daha birçok ülke ile de karşılıklı iptaller yaşandı. İran’dan yalnıza bu yıl Ocak ayında 120 bin turist gelirken, virüs nedeniyle Mart ayında gelecek 20 bin İranlı turist rezervasyon iptali yaptı. Çin’den ise ülkemize her yıl 450 bin civarı turist geliyor. Dolayısıyla bu durum her yıl farklı ülkelerden gelen binlerce turistin gelmemesi demek. Turistik anlamda yüzde 50’nin üzerinde kayıp yaşanacağı ön görülüyor. Turizmde yaşanılan bu ekonomik kayıp, İstanbul başta olmak üzere birçok turistik bölgedeki esnafımızı da büyük oranda olumsuz etkilemeye başladı” diye konuştu.

“YURTİÇİ UÇUŞ VE GEZİ PROGRAMLARI CAZİP HALE GETİRİLMELİ”

Bu yıl yurtiçinde yerli turistlere yönelik cazip kampanyaların düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Yabancı turistin ülkemize gelişinde yaşanan düşüş ile bizim ülkemizden yurtdışı seyahati yapacakların sayısındaki azalışı, iç turizmimizde hareketlenme ile atlatmalıyız. Bu yıl yurtiçi uçuş ve otobüs bilet fiyatları, turistik bölgeler ile tarihi yerlerde müze fiyatları ile gezi programları başta olmak üzere tüm turizm faaliyetlerinde cazip kampanyalar yapılmalı. Aynı zamanda turizm sektöründe konaklama hizmeti gibi birçok farklı kalemde hizmet veren küçük büyük tüm işletmeler ile o bölgelerdeki esnafımızın yaşadığı sıkıntıları gidermek için vergi ödemelerinde ve çeşitli konularda kolaylıklar sağlanmalı. Turizmde yaşanan bu büyük kaybı iç turizmde yapılacak kampanyalarla kapatabiliriz” şeklinde söyledi.