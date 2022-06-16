Turizmde “Seval Demirci Güccan” markası 

Seval Demirci Güccan, gazetemizi ziyareti sırasında, Anitta Otel’de 22 yıllık bir deneyime sahip olduğunu ve sektörde emeğini esirgemeden biriktirdiği bu deneyimi, kurumsal şirketlere marka danışmanlığı, organizasyon ve etkinlik anlamında değerlendirmeyi amaçladığını ifade ederek şöyle konuştu:

Genel anlamda kurumsallaşan şirketlerin marka bilinirliğini artırmak ve kurumsallaşama yolunda firmalara yön vermek istediğini belirten Güccan, “SVL markasıyla, hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapılabilecek toplantı, seminer, etkinlik ve organizasyonların tüm operasyon yönetimlerini tek elden gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Mevcut ya da yeni yapılacak otellere, turizm işletmelerine yatırım danışmanlığı yapacağız” diye konuştu.

(Tugay GÖKTÜRK)

