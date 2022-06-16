Turizmde “Seval Demirci Güccan” markası
Anitta Otel Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Seval Demirci Güccan, SVL Danışmanlık, Turizm ve Organizasyon Ltd.Şti’ni kurarak kendi markasını oluşturdu. Güccan, ABD’nin San Francisco kentinde üç aylık bir iş gelişimi eğitimine katıldıktan sonra Ekim ayı itibariyle çalışmalarına yoğunlaşacağını söyledi.
Seval Demirci Güccan, gazetemizi ziyareti sırasında, Anitta Otel’de 22 yıllık bir deneyime sahip olduğunu ve sektörde emeğini esirgemeden biriktirdiği bu deneyimi, kurumsal şirketlere marka danışmanlığı, organizasyon ve etkinlik anlamında değerlendirmeyi amaçladığını ifade ederek şöyle konuştu:
Genel anlamda kurumsallaşan şirketlerin marka bilinirliğini artırmak ve kurumsallaşama yolunda firmalara yön vermek istediğini belirten Güccan, “SVL markasıyla, hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapılabilecek toplantı, seminer, etkinlik ve organizasyonların tüm operasyon yönetimlerini tek elden gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Mevcut ya da yeni yapılacak otellere, turizm işletmelerine yatırım danışmanlığı yapacağız” diye konuştu.
(Tugay GÖKTÜRK)
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