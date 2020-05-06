Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98738
ALTIN
388.144
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8223
EURO
7.6869
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu
Evden çıkamayanlara drone ile maske servisi
Drone ile maske servisi
"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Turizmde normalleşme haritası hazır

Son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri de Türkiye’nin turizm alanındaki normalleşme süreci. Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı ve cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:46
Turizmde normalleşme haritası hazır

Yeni plana göre tüm transfer araçlarında dezenfektanlar yer alacak, araçların yan koltukları da boş bırakılacak.

MAKSİMUM YÜZDE 60 DOLU OLACAK

Otellere maksimum yüzde 60 doluluk izni verilecek. Otele gelen turiste eğer maskesi yoksa maske temin edilecek. Turistlerin otel girişinde ateşi ölçülecek. Resepsiyona sosyal mesafe çizgileri eklenecek. Lobiden katlara, asansörden koridorlara ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için otelin çeşitli yerlerine de dezenfektanlar asılacak.

ODALAR 12 SAAT BOŞ BIRAKILACAK

Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları turist otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek. Odalar 12 saat boş bırakılacak. Oda temizliğinde görevli personel çalışırken kişisel koruyucu malzeme kullanılacak.

OTELLERE CAM BÜFE GELİYOR

Restoran-kafe girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak sosyal mesafe aralığı işaretlenecek, masalar arasına ise en az 1.5 metre mesafe bırakılacak. Her şey dahil sistemiyle çalışan otellerde açık büfedeki yiyeceklerin sunumları otel personeli tarafından yapılacak.
Yiyecekler ise öksürük, hapşırma riskine karşı cam bir panelde kapalı olarak sunulacak.

PLAJDA SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Yüzme havuzu, şezlonglar ve oturma alanlarında da sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

KARANTİNA ALANI OLUŞTURULACAK

Ayrıca otellerde acil durumlar için de karantina alanları oluşturulacak. Gelen turistte ateş, öksürük gibi riskli durumlar görülmesi haline karantina altına alınacak.

İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Küfre ve argoya hayır!
Küfre ve argoya hayır!
Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor
Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor
İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı
İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -3-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -3-

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim