Turizmde KDV indirimi desteği 1 ay daha uzatıldı
Turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.
Güncel 22.06.2021, 19:35
11
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
(AA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
kapalı