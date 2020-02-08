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“Turizm vergileri küçük işletmelerden alınmamalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Turizm sektörü için alınan vergilerden butik işletmelerin muaf tutulması gerektiğini belirterek Turizm gelirlerinin 2019’da 2018'e göre yüzde 17 arttığını, en parlak dönemleri yaşanılan turizm sektörünün bu başarısının artarak devam etmesi ve küçük aile işletmeleri ile butik işletmelerin büyümesi için turizm katkı payı ile konaklama vergisinin yalnızca büyük işletmelerden alınması gerektiğini anlattı.

“Turizm vergileri küçük işletmelerden alınmamalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Turizm sektörü için alınan vergilerden butik işletmelerin muaf tutulması gerektiğini belirterek Turizm gelirlerinin 2019’da 2018'e göre yüzde 17 arttığını, en parlak dönemleri yaşanılan turizm sektörünün bu başarısının artarak devam etmesi ve küçük aile işletmeleri ile butik işletmelerin büyümesi için turizm katkı payı ile konaklama vergisinin yalnızca büyük işletmelerden alınması gerektiğini anlattı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:22
“Turizm vergileri küçük işletmelerden alınmamalı”

“TURİZMDEKİ YÜKSELİŞ ARTARAK DEVAM ETMELİ”

Turizmde artık pek bilinmeyen yerlerin de rağbet gördüğünü hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelirleri ve ziyaretçi sayısının artarak devam ettiği bacasız sanayi turizm sektöründeki yükselişin olumlu olduğunu, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ülkenin turizm gelirlerinin yüzde 17 artarak 34,5 milyar lira olduğunu dile getirdi. Bu yükselişin böyle sürmesi ve 70 milyon turist hedefine ulaşmak için tanıtım ve reklamların artmasının yanında küçük işletmelere de önem verilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken. “Turistler, gittikleri bölgelerin yöresel ürünlerini daha çok talep ediyor, yöresel yiyecek ve içeceklere daha çok ilgi gösteriyor. Bu da gastronomi turizminin önemini her geçen gün daha çok artırıyor. Bu tür işletmelerin çok büyük çoğunluğu da küçük aile işletmeleri. Turizm katkı payı ve konaklama vergisi gibi ek vergileri büyük işletmeleri çok etkilemeyecektir ama küçük işletmeleri çok fazla etkilemektedir” diye konuştu.

“BUTİK İŞLETMELER TURİZM VERGİLERİNDEN MUAF OLMALI”

Küçük aile işletmelerinin turizmdeki payına dikkati çeken Palandöken, “Belli bir yatak kapasitesinin altındaki işletmeler küçük aile işletmeleri ve butik otel olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla 5-10 yatak kapasitesi olan küçük işletme ile 500 yatak kapasitesi olan işletme bir değil. Vergi ve harç gibi mali yükümlülüklerin mali güce göre ödenme ilkesi gereğince küçük işletmeler büyüklere karşı korumalı ve 50 yatak kapasitesinin altındaki otel, motel, pansiyon gibi işletmelerden ek vergiler alınmamalı ki küçükler büyüyebilsin, ekonomiye ve turizme katkısı artabilsin. Çünkü maliyetler ne kadar düşerse, hizmet ve turist sayısı da o kadar artar” dedi.(Haber Merkezi)

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