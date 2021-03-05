Turizm sektöründe erken rezervasyon avantajları 

Cep Turizm A.Ş (Yudum Turizm) yetkilileri Rana Çiçek ve Cem Varol, Muhasebe Haftası nedeniyle SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’ı ziyaret ettiler.

Görüşmede, meslek mensuplarına özel tanımlanan erken rezervasyon indirimleri anlatıldı.

Rana Çiçek, erken rezervasyon döneminde iptal sigortası hakkında bilgi verirken, koşulsuz olarak son 3 güne kadar iptal şansının bulunduğunu, ayrıca fiyat artışlarından etkilenmeme imkanının sağlandığını söyledi.

Fatih Çiçek’in kurucusu olduğu Cep Group bünyesinde bulunan Yudum Turizm, 2013 Mayıs ayında faaliyete geçmiş, THY ve dünyanın önemli havayolu şirketlerinin yetkili acentesi olarak 2014 yılında IATA üyesi olmuştu. (Haber Merkezi)

