Turizm projeleri için Recep Çıplak’a yetki verildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan İncesu Kanyonu Geliştirme Projesi, Elvançelebi’de Din Turizminin Geliştirilmesi Projesi ve Gölünyazı Sulak alanının Turizme Kazandırılması Projesi ile Budakören Şelalesi’nin Alternatif turizme Kazandırılması Projesi ile ilgili idare tarafından doğabilecek her türlü giderin nakdi olarak karşılanması, proje sahibi olarak kurumu temsilen İl Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın yetkilendirilmesine İl Genel meclisi üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

Bazı projeler hakkında da bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Elvançelebi’de türbe bulunduğunu ve hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade ederek burada park alanı ve tuvaletlerin iyi durumda bulunmadığını söyledi.

Türbede bir peyzaj düzenlemesi gerektiğini söyleyen Çıplak, düzenleme yapılmasının ardından ziyarete gelen vatandaşların bu ziyaretlerini daha rahat yerine getirebileceklerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Recep Çıplak’a yetki verildi. (Erkan BAYATLI)