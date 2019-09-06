Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Turizm projeleri için Recep Çıplak’a yetki verildi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Elvançelebi’de türbe bulunduğunu ve hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade ederek burada park alanı ve tuvaletlerin iyi durumda bulunmadığını söyledi.

Turizm projeleri için Recep Çıplak’a yetki verildi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Elvançelebi’de türbe bulunduğunu ve hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade ederek burada park alanı ve tuvaletlerin iyi durumda bulunmadığını söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 21:17
Turizm projeleri için Recep Çıplak’a yetki verildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan İncesu Kanyonu Geliştirme Projesi, Elvançelebi’de Din Turizminin Geliştirilmesi Projesi ve Gölünyazı Sulak alanının Turizme Kazandırılması Projesi ile Budakören Şelalesi’nin Alternatif turizme Kazandırılması Projesi ile ilgili idare tarafından doğabilecek her türlü giderin nakdi olarak karşılanması, proje sahibi olarak kurumu temsilen İl Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın yetkilendirilmesine İl Genel meclisi üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

Bazı projeler hakkında da bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Elvançelebi’de türbe bulunduğunu ve hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğini ifade ederek burada park alanı ve tuvaletlerin iyi durumda bulunmadığını söyledi.

Türbede  bir peyzaj düzenlemesi gerektiğini söyleyen Çıplak, düzenleme yapılmasının ardından ziyarete gelen vatandaşların bu ziyaretlerini daha rahat yerine getirebileceklerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Recep Çıplak’a yetki verildi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
Muharrem birlikteliği
Muharrem birlikteliği
“Yaprak biti” isyanı
“Yaprak biti” isyanı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim