Turizm projeleri için DOKAP ziyaret edildi
Çorum adına hazırlanan projeler hakkında bilgilendirme yapmak üzere, merkezi Giresun’da bulunan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ziyaret edildi.
Güncel 16.10.2020, 21:00
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Valilik Avrupa Birliği Proje ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan ve Proje Uzmanı Dilek Bilgin’den oluşan heyet tarafından yapılan ziyarette, turizm ve sürdürülebilir çevre başlığı altında hazırlanan projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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