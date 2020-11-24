“Turizm için öncelikle toplumsal bilinç gerek”

Tam 46 yıldır turizm sektörünün içinde olduğunu, Turban işletmeleri başta olmak üzere pek çok turistik tesiste yöneticilik yaptığını, Kapadokya’da 36 yıl çalıştığını anlatan Hasan Özer Gökmen, kültür turizmi adına sahip olduğu deneyim ve birikimi Çorum için kullanmaya çalıştığını, mesai arkadaşları ile birlikte pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona imza attıklarını söyledi.

Çorum’un turizm açısından çok büyük bir cazibe merkezi olduğunu, ancak tanıtımının yetersiz kaldığını vurgulayan Gökmen, “Bir yörede turizmin gelişebilmesi için, öncelikle o yöre halkının turizmin sağlayacağı kazanımları bilmesi gerekir. Yani toplumsal bilince ihtiyaç var. Bunun yanı sıra, devletin de altyapı bakımından yöreye öncelik tanıması şart.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)