Turizm Haftası’na “pandemi” ayarı

Pandemi nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak planlanan 44. Turizm Haftası, Hitit Yolu’nda gerçekleştirilen bisiklet sürüşü ile başladı. Etkinliğe; Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ilgili kurum personeli ile Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürkan Yağmur ve Kulüp üyeleri katıldı.



Küçükkeşlik-Alacahöyük-Mahmudiye rotasında yapılan etkinlikte katılımcılar 14 km boyunca pedal çevirdiler. Alacahöyük’te kısa bir mola veren grup müze ve ören yerini de ziyaret etti. Rota sonunda Mahmudiye köyüne ulaşan kafile, burada muhtar ve köy sakinleriyle, Mahmudiye Köyü Kalehisar Arkeolojik Kazı çalışmasının heyecanını paylaşarak, alanda incelemelerde bulundu.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe hizmet veren, rehber odaları, seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcilerine, salgının bir an önce bitmesi ve turizm faaliyetlerinin yeniden canlanması temennisiyle bir mektup yazılarak, ilçe belediyelerinin katkısı ile Çorum’un yöresel ürünleri ve tanıtım materyallerinden oluşan paketler hazırlandı.

Çorum’un turizm destinasyonları ile ilgili bir dizi çevrimiçi program düzenlendi. Programlar, sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



(Haber Merkezi)

