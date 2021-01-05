Turistik tesis alanını kiraya verecek
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak Turistik Tesis yapım karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.
Güncel 05.01.2021, 15:40 05.01.2021, 15:41
35
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihi olan 20 Ocak 2021 tarihinden önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:59