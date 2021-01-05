Turistik tesis alanını kiraya verecek

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihi olan 20 Ocak 2021 tarihinden önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

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