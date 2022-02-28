Turist rehberlerine “Hitit Uzmanlık” eğitimi verildi

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Boğazkale Belediyesi destekleriyle ve Ankara Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Birsen Bulan’ın girişimleriyle, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından organize edilen “Hititler Uzmanlık Eğitimi” haftasonu gerçekleştirildi.



Türkiye genelinde 50 turist rehberi katıldıkları eğitim sonunda girdikleri sınavda başarılı olarak “Hitit Uzmanlık Sertifikası” almaya da hak kazandı.

Turist rehberlerinin katıldığı Çorum’daki üç günlük eğitim programının ardından iki günlük gezi programı da gerçekleştirildi.



Teorik eğitimler Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Eskiyapar Kazı Başkanı Prof. Dr. İ. Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi’nden Şapinuva Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Önder İpek, İstanbul Üniversitesi’nden Hattuşa Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan, Bitlis Eren Üniversitesi’nden Dr. Sedef Ayyıldız, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Meltem Alparslan tarafından verildi.



Eğitimlerin pratik bölümü kapsamında haftasonu Çorum Merkez, Alacahöyük, Boğazkale ve Ortaköy’de iki gün süren gezi yapıldı. Buna göre turist rehberleri birinci gün Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Ören Yeri ve Yazılıkaya’yı, ikinci gün ise Çorum Müzesi ve Ortaköy İlçesi Şapinuva Ören Yeri’ni ziyaret ettiler. Ayrıca Şapinuva'da kil tablet yazı yazma atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çorum’un tanıtımına da katkı sağlayan iki günlük eğitimin ardından ise sınava giren rehberler için düzenlenen yemekte de Kültür Müdürü Sümeyra Bektaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a katkıları için plaket verildi.

Ayrıca sınavda başarılı olan rehberlerin sicillerine TUREB tarafından “Hitit Uzmanlık Sertifikası” sahibi oldukları bilgisinin de işleneceği öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

