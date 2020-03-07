Turhan Kılıçcıoğlu anıldı

Anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Aksu Makina sahibi Teyfik Akpınar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Levent Çöphüseyinoğlu ile çok sayıda seveni katıldı.

Eski mesai arkadaşlarının da hazır bulunduğu törende CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’a eşit şekilde hizmet veren Kılıçcıoğlu’nun asla unutulmayacağını belirtirken, Milletvekili Köse de Çorum bugün temizliğiyle anılıyorsa bunun Turhan Kılıçcıoğlu sayesinde olduğunu söyledi.

ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise1973 yılında kendisini belediye başkan adayı olması için ikna eden heyetin içerisinde bulunduğunu belirterek, “İkna etmemizin ardından adaylığı kabul etti ve yapılan seçimde Çorum Belediye Başkanı oldu. 16 yıl boyunca Çorum’a onurla hizmet etti” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören Ulucami emekli İmam Hatibi Hasan Kestek ve Zafer Çarşısı Camii imam-hatibi Hasan Şener’in duasıyla sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)