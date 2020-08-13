Turgut Muhtarı’ndan Orhan Sarı’ya plaket
Merkeze bağlı Turgut Köyü Muhtarı Celal Kaya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’yı ziyaret ederek Çorum tarımı için gösterdiği özveriden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Güncel 13.08.2020, 01:15
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Plaket törenine Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da katıldı.
Sarı’nın tarımsal konularda her zaman çiftçiye yol gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Kaya köylerine desteği için de teşekkür ederek plaket takdim etti.
İl Müdürü Sarı da Celal Kaya’ya bu nazik davranışından dolayı teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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