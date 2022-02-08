Turgut köyünde Abdal Musa Cemi
Merkez İlçe’ye bağlı Turgut köyünde “Abdal Musa Cemi” düzenlendi.
Güncel 08.02.2022, 19:39
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Geleneklere uygun olarak yapılan ceme, köy halkı yoğun ilgi gösterdi.
Arif Demiral Dede’nin yönetimindeki cemde, gülbenkler okundu, lokmalar paylaşıldı, 12 hizmet yerine getirildi.
(Aliye ÖNCEL)
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