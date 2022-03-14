Turan Yolu esnafa İstiklal Marşı dağıttı

Dernek Başkanı Abdullah Batum tarafından yapılan açıklamada, “Allah bayrağımızı indirtmesin. Ezanımızı dindirtmesin. Marşımızı susturtmasın. Ne Mutlu Türküm Diyene!” denildi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü nedeniyle esnafa İstiklal Marşı dağıttıklarını vurgulayan Batum ayrıca sağlıklı toplum olabilme yolunda ve milletimizin sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesi için gece gündüz, yağmur-çamur, bayram tatil demeden büyük bir özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)