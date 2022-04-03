Turan Yolu Dayanışma Derneği, Türkeş’i andı

Türkeş’in ömrünü devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne ve Türk-İslam davasına adadığını belirten Batum, “Bu yolda büyük bedeller ödemiş, gerçek bir devlet adamı idi.

Mücadeleci tavrı, cesareti ve vatanseverliği ile anılan fikir ve dava adamı, Türklük için yaşadın, bizlere vatan ve millet sevgisinin ne olduğunu sen öğrettin. Bir Bozkurt gibi ayakta öldün. Ruhun şad olsun.

Başbuğum, dün seninleydik, bu gün seninleyiz, yarın da seninle ve fikirlerinleyiz. Allah mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)