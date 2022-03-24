Turan Yolu Dayanışma Derneği Çorum’da faaliyetlerine başladı

Gazi Caddesi Kesim İş Merkezi (Sultan Lahmacun üstü) Kat 3 adresindeki dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum, derneklerinin amaçlarını açıklayarak ilimizde sevginin, barışın ve kardeşliğin artmasına bir nebze olsun katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Turan Yolu Dayanışma Derneği’nin yönetiminde Birol Çatal, Hüseyin Dalkıran, Erdem Eren, Mesut Yağlı, Ahmet Bulanık, Faruk Batum ve Kemal Kıroğlu’nun yer aldığını bildiren Abdullah Batum, yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili de bilgi sundu.

Bizlere bu güzel vatanda yeni bir Türk Devleti kurarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkü davasının büyük lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş, ülkü yolunda canlarını kaybeden şehitler başta olmak üzere daha adını sayamayacağı binlerce ülkü sevdalılarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyleyen Abdullah Batum; “Güzel şehrimiz Çorum'da kardeşliğin, sevginin barışın yer almasında bir nebze katkımız olması amacıyla, bir faaliyet alanı olarak, kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir dernek çatısı altında çalışmalar yapmak için yola koyulduk” dedi.

Amaçlarının Türk milletine ve devletine güçleri yettiğince hizmet etmek olduğunu dile getiren Batum, dernek olarak ülkü yolunda hizmet etmiş ülkü erlerini biraraya getirerek dayanışma içinde millete faydalı olmak, geleceğe güvenle bakan ülküsü olan bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Turan yolunda emeği geçmiş insanları hatırlayarak ahde vefayı unutmayacaklarını, Türk milletinin refah ve huzuruna katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Abdullah Batum, hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu olmadıklarını da dile getirerek; “Ana hedefimiz devletimizin kurucusu başkomutan, Bozkurt duruşlu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk'ün son Başbuğu Alparslan Türkeş'in gösterdiği hedeflere varmak için çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Turan Yolu Dayanışma Derneği hiçbir siyasi partinin yanında, etrafında, sağında, solunda, Çorumlu tabiriyle yanılında, böğründe olmayacağız. Velhasıl siyasi particilik oynamaya niyetimiz yok. Birlikten kuvvet doğar prensibiyle Allah rızası için hizmet vermek amacıyla bu yolda olacağız” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

