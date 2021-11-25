Turan Toprakçı’nın yakınları ve sevenleri Hacı Bektaş’ta buluştu 

17 Kasım 2021 Çarşamba günü, tedavi görmekte olduğu Köln’deki hastanede kalp yetmezliğinden 91 yaşında hayata veda eden Turan (Turabi) Toprakçı’nun ruhu için, önceki akşam Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda 7 yemeği verildi.



Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın babası olan Turan Toprakçı’nın cenazesi, 20 Kasım Cumartesi günü Yaylacık köyünde toprağa verilmişti.

Yemeğe, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, Toprakçı Ailesi’nin dostu iş insanları, akraba ve yakınları katıldı.

(Haber Merkezi)