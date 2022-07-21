Turan Kalıpçı Baro Başkanlığı’na aday

Önceki dönem Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi nedeni ile Çorum Barosu Yönetim Kurulu tarafından yaklaşık 6 ay önce Baro Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Av. Turan Kalıpcı, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada adaylığını açıkladı.

Kalıpçı açıklamasında şunları söyledi: ‘Geçirmiş olduğumuz bu 6 aylık süreçte meslektaşlarımızın ulusal ve yerel bazda karşılaştığı sorunlarda duruşumuzu sadece ve sadece hukukçu kimliğimiz ve onur ile taşıdığımız “Avukat” ünvanımıza göre belirledik. Çorum Barosunun geleneklerine bağlı kalarak meslektaşlarımız arasında hiç bir ayrıma müsaade etmeksizin her bir meslektaşımızın sorunlarının çözümü noktasında gayret gösterdik.

6 aylık süreç yapmak istediğimiz işler açısından oldukça yetersiz. Bu nedenle başlamış olduğumuz projeleri, planladığımız faaliyetlerimizi gerçekleştirerek sizlere bir kez daha Çorum Barosu Başkanı olarak hizmet etmek için Ekim ayında gerçekleştirilecek Çorum Barosu Genel Kurulunda baro başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum. Bu onurlu görevi layıkı ile ifa etmek, hukukun üstünlüğüne ve adaletin tesisine katkı sağlamak adına her bir meslektaşımın desteğini bekliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

