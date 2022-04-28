Turan Atlamaz emekli oldu
Denizli Honaz Kaymakamı olarak görev yapan Çorum eski Belediye Başkanı Turan Atlamaz emekli oldu.
Güncel 28.04.2022, 20:37
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2003-2009 yılları arasında AK Parti’nin ilk belediye başkanı olarak bir yılı ara dönem olmak üzere iki dönem belediye başkanlığı görevini yapan Turan Atlamaz, görev süresinin dolmasının ardından Samsun İlkadım Kaymakamlığı, daha sonra Denizli Honaz Kaymakamı olarak atamıştı.
Turan Atlamaz’ın kısa süre önce emekliye ayrılmak üzere resmi dilekçesini verdiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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