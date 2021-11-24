Turabi Dayı’nın ruhu için yemek 

17 Kasım 2021 Çarşamba günü, tedavi görmekte olduğu Köln’deki hastanede kalp yetmezliğinden 91 yaşında hayata veda eden Turan (Turabi) Toprakçı’nun ruhu için, bugün saat 17.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda 7 yemeği verilecek.

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın babası olan Turan Toprakçı’nın cenazesi, 20 Kasım Cumartesi günü Yaylacık köyünde toprağa verilmişti.(Haber Merkezi)

