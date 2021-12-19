Tur midibüsü devrildi: 28 yaralı
Güncel 19.12.2021, 18:50
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Amasya’da tur midibüsünün devrildiği kazada 28 kişinin yaraladığı öğrenildi.
Kaza, Amasya-Çorum yolu Çavuşköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapadokya gezisinden dönen Doğan Sarı'nın kullandığı 52 ABJ 427 plakalı tur midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 28 yolcunun yaralandığı belirtildi.
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