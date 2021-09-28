Tuncer Cücenoğlu'nun oyunları Arapça’ya çevrildi
Oyunları 36’yı aşkın dile çevrilen hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu'nun artık Arap dünyasında da adı duyulan bir oyun yazarı olması yolunda büyük bir adım atıldı.
Güncel 28.09.2021, 19:57 28.09.2021, 19:58
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Arap dünyasının en önemli Türkçe çevirmeni Ürdünlü Safwan Shalabi Cücenoğlu'nun “Kadın Sığınağı” ve “Brutus Ya Da Jul Sezar'ın Katli” adlı oyunlarını Arap diline çevirdi.
Mehmet Hakkı Suçin’in editörlüğünü yaptığı kitap Kuveyt'te tek kitap olarak yayımlandı.
Cücenoğlu'nun daha önce Arap diline çevrilen Çığ, Öğretmen ve Kadıncıklar oyunları dışında Boyacı, Çıkmaz Sokak, Fosforlu Cevriye, Dosya, Gece Kulübü, Helikopter, Kızılırmak, Matruşka, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü, Ziyaretçi ve Che Guevara adlı oyunları da programa alınıyor.
Dünyaca ünlü oyun yazarı hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu, 18 Temmuz 2019’da hayatını kaybetmişti. (Haber Merkezi)
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