Tuncer Cücenoğlu’nun 6 oyunu daha Azeri Türkçesine çevrildi

Oyunları 35 ülkede sahnelenen, yurt içinde ve dışında toplam 32 ödül alan, Çorumlu uluslararası oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun “Ah Bir Yoksul Olsam”, “Kadın Sığınağı”, “Fosforlu Cevriye (İstanbul Sokakları)”, “Şapka” ve “Brutus Ya da Jul Sezar’ın Katli” oyunları ile yazarın tek radyo oyunu olan “Kaçış” da Azeri Türkçesine çevrildi.

Elvin Nuri tarafından çevrilen oyunlarla yazarın 17 oyunu Azeri Türkçesine kazandırılmış oldu.

“Ah Bir Yoksul Olsam” oyununun dünya prömiyeri Rusya’da, “Brutus Ya da Jul Sezar’ın Katli” Gürcistan’da, “Fosforlu Cevriye (İstanbul Sokakları)” Tiyatrokare’de, “Kadın Sığınağı” ve “Şapka” ise İstanbul Devlet Tiyatrosunda ilk kez seyirci ile buluşmuştu. Yazarın “Kaçış” adlı radyo tiyatrosu ise ilk defa Ankara Radyosu tarafından 1984 tarihinde TRT 3’te yayınlanmıştı. (Haber Merkezi)

