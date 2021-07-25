Tuncer Cücenoğlu’nu özlemle andık

fTam adı Kemal Tuncer Cücenoğlu olan yazar, öğretmen Hüseyin Akat Cücenoğlu ile Nermin Hanım'ın oğlu olarak 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Çorum Lisesi’nin ardından girdiği, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nü 1972'de tamamladı.

Üniversite mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez teşkilatında memurluk ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Cücenoğlu, 1980’lerde memuriyetten ayrılarak kendisini tamamen oyun yazarlığına verdi. Çok sayıda ödül alan yazarı, 18 Temmuz 2019’da 75 yaşında kaybettik.

(Haber Merkezi)

