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Tuncer Cücenoğlu’nu kaybettik

Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında tiyatro oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu (75) bu sabah saat 06.30’da acilen kaldırıldığı Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Tuncer Cücenoğlu’nu kaybettik

Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında tiyatro oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu (75) bu sabah saat 06.30’da acilen kaldırıldığı Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
Tuncer Cücenoğlu’nu kaybettik

Çorum İnkılap İlkokulu öğretmeni, merhum Hüseyin Cücenoğlu’nun oğlu, Yücer ve merhum Alper Cücenoğlu’nun ağabeyleri, eğitimci Aygül Cücenoğlu’nun eşi, Gamze ve Umut Cücenoğlu’nun babaları olan ve Merter’de oturan Tuncer Cücenoğlu, prostat kanseri teşhisiyle Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuş, ancak Çekmeköy’de oturan kızına yakın olması için tedavisine Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmişti. Kanserin metastaz yapması nedeniyle de radyoterapiye başlanmasına karar verilmişti. 
Tuncer Cücenoğlu’nun yarın toprağa verilmesi bekleniyor. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve ölümsüz eserleriyle büyük katkı sağladığı Türk tiyatro camiasına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 18.07.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
Tuncer Cücenoğlu
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