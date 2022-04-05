“Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri” Maltepe’de başlıyor

Maltepe Belediyesi festival süresince, Tuncer Cücenoğlu’nun sahnelenen oyun afişlerinden oluşan bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Etkinliğe, Tacikistan Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu “Çıkmaz Sokak”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Matruşka”, Antalya Devlet Tiyatrosu “Ziyaretçi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise “Matruşka” oyunu ile katılacak.

“Ülkeleri, halkları ve sanatçıları birleştiren Türk Yazarı Tuncer Cücenoğlu” konulu panel “Barışa ve Sanata Evet” sloganı ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele, Türkiye’den Ataol Behramoğlu, Tamer Levent, Ali Berktay ve Kubilay Erdelikara, Gürcistan’dan İraklı Gogia, Azerbaycan’dan Irada Gözelova, Özbekistan’dan Aybek Kopadze ve Rusya Federasyonu’ndan Kanshaubiy Miziev konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikler ücretsiz olup, katılım için www.tskm.org.tr adresinden rezervasyon yaptırılabilecek.

(Haber Merkezi)