“Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri” Maltepe’de başlıyor
2019’da kurulan Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi olan “Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri”, bugün Maltepe Belediyesi’nin sponsorluğunda, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak ve 10 Nisan’da sona erecek.10 Nisan, aynı zamanda Tuncer Cücenoğlu’nun doğum günü olduğu için, o güne özel bir tören yapılarak yazarın 78. doğum günü kutlanacak.
Maltepe Belediyesi festival süresince, Tuncer Cücenoğlu’nun sahnelenen oyun afişlerinden oluşan bir sergiye de ev sahipliği yapacak.
Etkinliğe, Tacikistan Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu “Çıkmaz Sokak”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Matruşka”, Antalya Devlet Tiyatrosu “Ziyaretçi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise “Matruşka” oyunu ile katılacak.
“Ülkeleri, halkları ve sanatçıları birleştiren Türk Yazarı Tuncer Cücenoğlu” konulu panel “Barışa ve Sanata Evet” sloganı ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele, Türkiye’den Ataol Behramoğlu, Tamer Levent, Ali Berktay ve Kubilay Erdelikara, Gürcistan’dan İraklı Gogia, Azerbaycan’dan Irada Gözelova, Özbekistan’dan Aybek Kopadze ve Rusya Federasyonu’ndan Kanshaubiy Miziev konuşmacı olarak katılacak.
Etkinlikler ücretsiz olup, katılım için www.tskm.org.tr adresinden rezervasyon yaptırılabilecek.
(Haber Merkezi)
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