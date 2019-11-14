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Tuncel: “Baz istasyonuyla ilgili Belediye’nin herhangi bir ilgisi yok”

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, baz istasyonuyla ilgili yer belirleme yetkisinin Çorum Belediyesi’ne ait olmadığının altını çizdi.

Tuncel: “Baz istasyonuyla ilgili Belediye’nin herhangi bir ilgisi yok”

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, baz istasyonuyla ilgili yer belirleme yetkisinin Çorum Belediyesi’ne ait olmadığının altını çizdi.

14 Kasım 2019 Perşembe 01:12
Tuncel: “Baz istasyonuyla ilgili Belediye’nin herhangi bir ilgisi yok”

Baz istasyonlarının kurulmasına yönelik izinlerin belediye tarafından verilmediğini, anlaşmanın GSM şirketi ile mülk sahibi arasında yapıldığı belirten Zübeyir Tuncel, “Belediyemiz tarafından ilgili hükümler gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ‘Yer Seçim Belgesi’ isteği tarafımızca reddedilse dahi, ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen ‘Yer Seçim Belgesi’ verilmiş sayılır hükmü yer alıyor. Bu noktada Belediye olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası baz istasyonu kurulduğuna dikkat çeken Zübeyir Tuncel, “Baz istasyonlarının kurulacağı yeri belirleyen, kurulumu ile ilgili başvuruyu değerlendiren ve izni veren kurum BTK( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’dır. ‘Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamaz’ hükmü gereği kurulum izni verme yetkisi belediyemizde olmayıp BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından kurulumuna izin verilen baz istasyonlarına kanunen belediyemizin müdahale etmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarını daha önce süreçle ilgili bilgilendirdiklerini kaydeden Tuncel, “Mahallede daha önce muhtarımızın döneminde yapılmış olan 10 civarında baz istasyonu var. Biz belediye olarak şunun altını çizmek istiyoruz. Yetki verme ve ya baz istasyonu kurulumunu engelleme mercii belediye değil, yargıdır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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