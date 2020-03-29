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Tuncay Yılmaz’dan “temizlik” teşekkürü

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a şehir merkezinde korona virüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tuncay Yılmaz’dan “temizlik” teşekkürü

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a şehir merkezinde korona virüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

29 Mart 2020 Pazar 23:24
Tuncay Yılmaz’dan “temizlik” teşekkürü

Başkan Aşgın’ın da “Temiz Şehir Çorum” imajını koruma gayreti içerisinde olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Efsane Başkan rahmetli Çorum Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun, 1970’lerde göreve gelince, ‘Bir hekim olarak bana yakışan, önce kentin temizliğini en iyi düzeye getirmektir’ dediği ve temizlik için ilk şart olarak da su sıkıntısını gidermeye yöneldiği anlatılır.

Yine o dönemde Çorum Türkiye’nin en temiz kentlerinden biri olarak anılmaktadır. Yaklaşık 50 yıldır o günden bugüne ‘Temiz Şehir Çorum’ imajının korunmasında emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ve son günlerde ülkemizin ve dünyanın yaşadığı küresel salgın krizi ile mücadele konusunda şehrimiz için elinden gelen gayreti gösteren Çorum Belediyesi çalışanlarına ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a CHP Belediye Meclis Grubu olarak teşekkür ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

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