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Tuncay Yılmaz’dan ihalesi yapılan kreşi bulana 10 altın

Çorum Belediyesi, 21.08.2017 tarihinde, Buharaevler Mahallesi’ndeki Hz. İbrahim Camii’nin giriş katına “Gündüz Bakım Evi” (kreş) yaptırmak üzere ihale açıyor. Keşif bedeli 552 bin lira olan ihale, yüklenici firma tarafından 477 bin liraya alınıyor ve iş yapılıp teslim ediliyor.

Tuncay Yılmaz’dan ihalesi yapılan kreşi bulana 10 altın

Çorum Belediyesi, 21.08.2017 tarihinde, Buharaevler Mahallesi’ndeki Hz. İbrahim Camii’nin giriş katına “Gündüz Bakım Evi” (kreş) yaptırmak üzere ihale açıyor. Keşif bedeli 552 bin lira olan ihale, yüklenici firma tarafından 477 bin liraya alınıyor ve iş yapılıp teslim ediliyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:00
Tuncay Yılmaz’dan ihalesi yapılan kreşi bulana 10 altın

Sayıştay raporlarından yola çıkarak Çorum Belediyesi’nin geçmişte yaptığı işlerle ilgili soru işaretlerini kamuoyunun gündemine taşıyan CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, bu konuyu da “mizahi” bir dille sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuncay Yılmaz, Belediye’nin “kreş” olarak yaptırdığı mekânla ilgili, “Yapıldığı tarihte, neredeyse lüks iki daire parasına, 477 bin liraya yaptırılan bu kreşi bulan ilk 10 kişinin her birine 10 cumhuriyet altını vereceğim” dedi.

Tuncay Yılmaz yerini bildirmemekle birlikte, söz konusu yerin, Buharaevler Mahallesi’ndeki Hz. İbrahim Camii’nin giriş katındaki “Kuran Kursu” olarak geçen ve “sübyan okulu” diye bilinen yer olduğu anlaşıldı.

Bilindiği gibi, Sayıştay raporunda Çorum Belediyesi’nin son dönemde borçlanma limitini aştığı kayda geçirilirken, 2017 Haziran ayında borç miktarı 69 milyon, 2018 Haziran ayında ise 341 milyon lira olarak belirlenmişti. Vergi ve piyasa borçları da eklendiğinde, borç miktarı 414 milyon lirayı buluyordu.

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