Tuncay Yılmaz’dan  Belediye’ye eleştiri 

Tuncay Yılmaz’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Pandemi sürecinin vatandaşımıza getirdiği yükün sadece vatandaş farkında. Çünkü Çorum Belediyesi yöneticilerinin vatandaşın derdi, sıkıntısı umurunda değil.

Size sadece bir kaç örnek vereceğim. Acaba bu vereceğim örnekler yapılmasa Çorum ne kaybederdi bu yapılanların parası vatandaşa sosyal yardım olarak yansısa vatandaş ne kazanırdı. Takdir sizlerin.

Çorum Minia 1.625.000 lira, 4 aylık araç kiralama 377.990 lira, (araçlar alındı deniliyor ama hala araç kiralamaya devam), akıllı bisiklet 857 bin lira, Payitaht dizisine verilen 40 bin lira, Web TV için harcanan bilinmiyor.

Bu verdiğim örneklerdeki yapılanlar yapılmasa Çorum ne kaybederdi? HİÇ

Bu yapılanların maliyeti yaklaşık olarak en az 3 milyon. Bu 3 milyon ile 10 bin kişiye 300 liralık yardım çeki yerine 600 liralık çek verilebilirdi.

Bu savurganca harcanan 3 milyon yaklaşık olarak 6 milyon adet ekmeğe yapılan zam demek. Ekmeğe zam yapılmayabilirdi. 3 bin aileye 1000 liralık kira yardımı yapılabilirdi. 1500 esnafa 2000 liralık işyeri desteği sağlanabilirdi. Ama Çorum Belediyesi yönetimi ne yaptı? Tek kelime ile fantezi.”

