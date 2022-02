Tuncay Yılmaz: “İlim Yayma Kavşağı’na üstgeçit yapılmalı”

Belediye Meclis Toplantısı’nda gündem dışı söz alarak konuşma yapan Yılmaz, kentin önemli sorunu haline gelen İlim Yayma Kavşağı’na üstgeçit yapılması hususunu dile getirdi.

Yılmaz, “Çorum’da yıllardır kentin kanayan yarası haline gelen kavşakta üzücü bir kaza yaşandı. Bir evladımız hayatını kaybetti. Orası çevreyolu ve Karayollarının tasarrufunda olan bir yer diye bir açıklama olabilir. Bizler bunu biliyoruz. Burada bir üstgeçit kaçınılmaz hale geldi. Karayolları yapmıyor ise ki bu kentte Spor Bakanlığı’nın yapması gereken stadyumu Çorum Belediyesi yaptı. Diyanetin yapması gereken camileri Çorum Belediyesi yaptı. Milli Eğitimin yapması gereken okulları Çorum Belediyesi yaptı. Okulu yapan, camiyi yapan, stadyumu yapan üzerine vazife olmayan her işi yapan Çorum Belediyesi bir üstgeçit yapsın. Bu da sizin eseriniz olsun. Borçlanma yetkinize, arazi satış, takas trampa satış yetkinize evet diyeceğiz. Yeter ki bir can daha yanmasın. Karayollarında oraya üstgeçit yapma projesi yok. İnşallah bu da sizin eseriniz olur. Orada bundan sonra bir ölümlü veya maddi hasarlı kaza olmaması için bir an evvel bir üstgeçidi belediye olarak yapmanızı öneriyoruz” dedi.

“KARLA MÜCADELEDE ÇORUM

BELEDİYESİ BAŞARISIZ DİYEMEYİZ”

Çorum Belediyesi’nin karla mücadelesi konusunu ele alan Tuncay Yılmaz, “Mevsim normallerinde bir kar yağdı. Uzun yıllardır kuraklık yaşıyorduk. Çorum hak ettiği yağışı aldı. Karın yağdığı ilk günden beri Çorum halkı hastanesine ve postanesine ulaşabildi. Fakat uzun süreli karın sokaklarda, caddelerde ara sokaklarda kalması yurttaşı zorladı. Haklı olarak vatandaşın isyanları gazetelere taşındı. Keşke belediyemiz böyle yoğun kar yağışlarında kentte inşaat işiyle uğraşan yurttaşlarımızı evlerine ekmek götürmeleri için bir organizeyle çalışmalara dahil etseydi ve daha yoğun olarak mahallelere ulaşan türde organizasyonlar yapabilseydi. Gerçekten yoğun bir kar yağdı. Çorum Belediyesi çokta başarısız diyemeyiz” dedi.

“EK PROTOKOLLERLE ÇALIŞANLARI

ENFLASYONA EZDİRMEYİN”

Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Çorum Belediyesi çalışanlarının yararlandığı bir yemekhane var. Personelden şöyle bir durum var. Yemekhanelerde yemeğin fiyatı 21 TL olarak söylendi. Belediye işçilerinin bordrolarında 7 TL gibi bir rakam gözüktüğü söyleniyor. Bu hususun bir an evvel değerlendirmeye alınmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Belediye personeli ve sendika arasında toplu sözleşme vardı. Artan maliyetler hayat pahalılığı dolayısıyla birçok belediye ek protokollerle çalışanlarının ücretlerinde iyileştirmeye gidiyor. En kısa sürede sizlerden de ek protokollerle enflasyona hayat pahalılığına ezdirilmemelerini talep ediyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)