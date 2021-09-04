Tuncay Yılmaz: “Edebi olmayanın eline abdest suyu dökülmez”

CHP Belediye Meclis Üyesi Yılmaz, Milletvekili Kavuncu’nun sözlerini eleştirerek “Edebi olmayanın eline abdest suyu dökülmez” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından Erol Kavuncu’ya cevap veren Tuncay Yılmaz şu görüşlere yer verdi: “Hac-ı Bektaş-ı Veli hazretlerinin, kendi yoluna gelenlere, bu yolda hikmet arayanlara, ilk önce tavsiye ettiği husus "edep"tir. Mürid ilk önce edepli olmayı bilecek ve bu edebi hayatının hiçbir anında terk etmeyecektir. Bizim geleneğimizde edepli olmayan, ahlaklı olmayan, kendisinden emin olunmayan, toplumun güvenmediği hiç kimsenin eline abdest suyu dökülmez.

Edepli olmayı bilmeyen, çocuk tacizcilerinin, haramzadelerin, rüşvet yiyenlerin, milletin malına kasteden kimsenin eline biz abdest suyunu dökmeyiz. Bu ahlaksızlıkların hepsine sahip olan kişiler bizim döktüğümüz su ile abdest alamazlar. Buna ne vicdan ne iman nede ahlak izin vermez.

Hac-ı Bektaş-ı Veli’i bir nasihatında derki, ‘Oğul bak bu aldığın abdest tarikat abdestidir, bu abdest ahlaksızlıkla, terbiyesizlikle bozulur. Bu abdest insana hayatta bir kere aldırılır, bu abdest senin takipçindir. Nerede bozarsan yüz karan namusun şerifin olur. İnsan ele ne düşünürse ele ne yaparsa karşılığını görür’ der. Biz bu ahlaka sahip insanların eline abdest suyu dökeriz. Çocuk tacizcilerinin, ahlak yoksunlarının değil. CHP’lilerin taşıdığı su ile abdest alınmaz diyenlere ithafen”

(Haber Merkezi)

