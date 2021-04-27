Tuncay Yılmaz babasını kaybetti
Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın babası Sadık Yılmaz (82), kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 27.04.2021, 11:10 27.04.2021, 11:37
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Fadime Yılmaz’ın eşi, Oktay, Rıza, Tuncay Yılmaz ve Şükran Göl’ün babaları olan Sadık Yılmaz’ın cenazesi, yarın sabah saat 09.00’da hastaneden alınarak saat 10.30’da Üçköy’de toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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