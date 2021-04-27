Tuncay Yılmaz babasını kaybetti

Fadime Yılmaz’ın eşi, Oktay, Rıza, Tuncay Yılmaz ve Şükran Göl’ün babaları olan Sadık Yılmaz’ın cenazesi, yarın sabah saat 09.00’da hastaneden alınarak saat 10.30’da Üçköy’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.