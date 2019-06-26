Tuncay öğretmene hüzünlü veda

4-E sınıfı öğrencilerinin 4 yıldır eğitim gördükleri ilkokuldan mezun olmaları ve bugüne kadar kendilerini hayata hazırlama adına önemli kazanımlar sağlayan çok sevdikleri öğretmenleri Tuncay Solmaz’a da veda ettikleri program geçtiğimiz günlerde Alis Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aylar öncesinden hazırlıklarına başlanan geceye Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Müdürü Ersoy Akpınar, Sınıf Öğretmeni Tuncay Solmaz, 4-E sınıfı velileri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede daha sonra konuşmalara geçildi.

Düzenlenen geceye katılanlara iyi eğlenceler dileyerek gözleri pırıl pırıl olan öğrencilerin eğitim hayatının ilk bölümünü tamamladığını hatırlatan ve bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Okul Müdürü Akpınar, 4 yıl boyunca öğrencilere verdiği katkılardan dolayı Sınıf Öğretmeni Tuncay Yılmaz’a teşekkür etti.

4 yıl önce bazıları ağlayarak gelen öğrencilerine bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Tuncay Yılmaz da çocuklara sadece ders kitaplarıyla bağlı kalmadan bir eğitim vermeye çalıştığını, onlara iyi insan olmanın özelliklerini de anlatmaya gayret gösterdiğini, hile yapmanın kötülüklerini, alınterinin önemini kavratmaya çalıştığını açıkladı. Velilerin desteğiyle iyi bir ekip oluşturarak çocukları geleceğe hazırladıklarını söyleyen Yılmaz, onların 4 yılda kazandıklarını bu gecede ortaya koyacağını, bundan sonraki hayatlarında yeni öğretmenleri, okulları ve arkadaşları olacak çocuklarının her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Sınıf Öğretmeni Tuncay Yılmaz, “Gelecekten umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Gelecek güzel günler sizin olacaktır. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda daha sonra öğrencilerin etkinliklerine geçildi. Ada Şimşek, Yılmaz Efe Demir, Alperen Sınayuç, Yağmur Asya Yağ, Eren Deniz Öksüz, Mert Yalvaç, Hüseyin Jumaah, Alican Teke, Boran Şeker, Nehir Erdal ve Ali Haydar Özgün isimli öğrencilerinin “Hoşgeldiniz” şiiri ile başlayan etkinliklerde 4 yıl boyunca yapılan etkinliklerin yeraldığı sinevizyon gösterisi de izlendi.

4-E sınıfı öğrencilerinin “Öğrenci Duası”, “Yemekteyiz” skeci, “Yılsonu” ve “İstek” şiiri, “Zenginlerin Evi” gösterisi “Ben Bir Çocuğum” ve “Sevgili Öğretmenim” şiiri, “Mezuniyet Manileri”, “Köylü-Şehirli” gösterisi, “Okul Zili”, “Uçun Kuşlar”, “Eylülde Açan Güz Çiçekleri” şiirleri “Ocağımız Söndü”, “Veli Toplantısı” “Sürünün”, “Cennet ile Memmet” gösterileri ile devam eden programda “Gelin-Kaynana” atışması ile “Mezuniyet Oratoryosu” da büyük ilgi gördü.

Programın sürprizi ise Sınıf Öğretmeni Tuncay Solmaz’ın bağlama eşliğinde öğrencilerin oluşturduğu koronun türküleri büyük beğeni topladı. Öğrenciler bu bölümde “Gidiyorum Gündüz Gece”, “Sevdalım Hayat”, “Atatürk Çocukları”, Sana Hasret” ve “İzmir Marşı’nın başarıyla seslendirdiler.

Programın son bölümünde ise mezuniyet pastası kesilerek öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Hep birlikte keplerin atıldığı gece yemek ve müzik eşliğinde eğlence ile gece geç saatlere kadar devam etti. Program sonunda veliler adına hazırlanan plaket ve çiçek Sınıf Öğretmeni Tuncay Solmaz’a takdim edilirken, hatıra fotoğrafları da çekildi.

(Volkan SINAYUÇ)