Tuncay Kulucan’ı kaybettik
Çorum’un sayılan ve sevilen kişiliklerinden, Çimento Fabrikası’ndan emekli, anahtarcı Tuncay Kulucan (64), beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi görmekte olduğu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, bugün saat 11.30’da hayatını kaybetti.
Güncel 08.04.2022, 14:27
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Çorum mutfağının TV ekranlarındaki tanıtım elçisi, emekli eğitimci Leyla Kulucan’ın eşi, öğretmen Onur Kulucan, emlakçı Emre Kulucan ve ikizi kamu görevlisi Nagihan Uçrak’ın babaları, öğretmen Hülya Kulucan, doktor Ebru Kulucan ve Çorumgaz’da çalışan İsmail Uçrak’ın kayınpederleri, sanayici Sait Kömürcü’nün dayısının oğlu, arkadaşımız Selda Fındık’ın da akrabası olan Tuncay Kulucan’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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