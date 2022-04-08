Tuncay Kulucan’ı kaybettik

Çorum mutfağının TV ekranlarındaki tanıtım elçisi, emekli eğitimci Leyla Kulucan’ın eşi, öğretmen Onur Kulucan, emlakçı Emre Kulucan ve ikizi kamu görevlisi Nagihan Uçrak’ın babaları, öğretmen Hülya Kulucan, doktor Ebru Kulucan ve Çorumgaz’da çalışan İsmail Uçrak’ın kayınpederleri, sanayici Sait Kömürcü’nün dayısının oğlu, arkadaşımız Selda Fındık’ın da akrabası olan Tuncay Kulucan’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.