Tuncay Kulucan ile Mehmet Zeki Cindiloğlu’nun cenazeleri Ulumezar’da toprağa verildi 

Cenaze namazına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere, her iki aile efradından ve sevenlerinden kalabalık bir cemaat katıldı.

Çorum mutfağının TV ekranlarındaki tanıtım elçisi, emekli eğitimci Leyla Kulucan’ın eşi, öğretmen Onur Kulucan, emlakçı Emre Kulucan ve ikizi kamu görevlisi Nagihan Uçrak’ın babaları, öğretmen Hülya Kulucan, Dr. Ebru Kulucan ve Çorumgaz’da çalışan İsmail Uçrak’ın kayınpederleri, sanayici Sait Kömürcü’nün dayısının oğlu, arkadaşımız Selda Fındık’ın da akrabası olan Tuncay Kulucan’ın cenazesi, duygulu bir törenle toprağa verildi.

Solmaz Cindiloğlu’nun eşi, Arslan Cindiloğlu, Nesrin Kırış, Nuriye Tosun, Nuran Helimoğlu ve Nurcan Kapısız’ın babaları, Selim Tosun’un kayınpederi, Golonya’nın kurucusu ve sahibi Ali İlker Tosun’un dedesi olan Mehmet Zeki Cindiloğlu da, yine Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, her iki merhuma Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

