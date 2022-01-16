Tuncay Hoşbaş vefat etti
Güncel 16.01.2022, 11:56 16.01.2022, 12:08
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İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi eski başkanlarından Aydın Hoşbaş’ın abisi Tuncay Hoşbaş vefat etti.
Merhumun cenazesi yarın (17 Ocak 2022 Pazartesi) ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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