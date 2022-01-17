Tuncay Hoşbaş defnedildi

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi eski başkanlarından Aydın Hoşbaş’ın abisi Tuncay Hoşbaş vefat etti.

Aydın Hoşbaş’ın ağabeyi olan Türk Telekom Müdürlüğü’nden emekli Tuncay Hoşbaş’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

