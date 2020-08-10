Tuncay Erzurumlu’yu kaybettik 

Çorum Belediyesi’nin geçmiş yıllardaki önemli müdürlerinden merhum Celal Erzurumlu ile merhume Fikriye Erzurumlu’nun oğulları, Ülkü Erzurumlu’nun eşi, Orhan Hakan ve Özlem Erzurumlu’nun babaları olan Tuncay Erzurumlu, banka yöneticiliğinden emekli olduktan sonra, Uzanlar’ın Rumeli Holding’inde de genel müdürlük yapmıştı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmekte olan Tuncay Erzurumlu, 3 Ağustos’ta rahatsızlanması üzerine GATA’ya kaldırılmış, geçtiğimiz Cumartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.

Tuncay Erzurumlu’nun cenazesi, ikindi namazından sonra Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)