Tuncay Erzurumlu’yu kaybettik
Çorum’un tanınmış simalarından, uzun yıllardan beri İstanbul’da yaşayan emekli bankacı Tuncay Erzurumlu (78), sabah yoğun bakımda tedavi gördüğü Haydarpaşa GATA’da kalp krizinden hayatını kaybetti.
Güncel 10.08.2020, 17:22
102
Çorum Belediyesi’nin geçmiş yıllardaki önemli müdürlerinden merhum Celal Erzurumlu ile merhume Fikriye Erzurumlu’nun oğulları, Ülkü Erzurumlu’nun eşi, Orhan Hakan ve Özlem Erzurumlu’nun babaları olan Tuncay Erzurumlu, banka yöneticiliğinden emekli olduktan sonra, Uzanlar’ın Rumeli Holding’inde de genel müdürlük yapmıştı.
Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmekte olan Tuncay Erzurumlu, 3 Ağustos’ta rahatsızlanması üzerine GATA’ya kaldırılmış, geçtiğimiz Cumartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.
Tuncay Erzurumlu’nun cenazesi, ikindi namazından sonra Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:24