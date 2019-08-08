AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog programı desteğiyle “Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” proje bünyesinde Almanya’dan Türkiye’ye kültürlerarası diyaloglarının geliştirilmesi ve Tuna nehrinin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle buluşturarak birbirine bağlanması için düzenlenen etkinlikler kapsamında ‘Tuna Nehrinde Öyküler- Tuna Nehri ve ülkeleri’ konulu öykü yarışması düzenleniyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki toplumların farklı kültürleri anlamasına olanak sağlanması amacıyla destek oluyor. Ayrıca toplumsal gelişmelere farklı açılardan yaklaşarak deneyim kazanılması için çeşitli kültürel etkinliklerin hazırlanmasına ve kurumlar arasında

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Yarışmada dereceye giren öyküler ise ödüllendirilecek. Yarışmanın birincisi seçilen öykü yazarı 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı’ndaki etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Seçilen ilk 10 öykü ise İngilizce ve Macarcaya çevrilerek kitap haline getirilerek yayınlanacak. Ayrıca 10 öykü sesli kitap haline de getirilerek sesli kitap sitesi Storytel’den yayınlanacak ve öykü yazarlarına Storyel sitesinden 6 aylık ücretsiz üyelik hediye edilecek.

Yarışmada ödül kazanan adaylar, ‘Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog’ projesi kapsamında İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Çorum, Trabzon, Tekirdağ ve Bursa’daki etkinliklere davet edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Katılımın ücretsiz olduğu öykü yarışmasına 18 yaş ile 30 yaş arasındaki kişiler başvurabilecek. Türkiye’de ikamet eden herkesin katılabileceği yarışmada öykülerin daha önce yayınlanmamış olması ve boşluklar dahil 10 bin karakteri geçmemesi şartı aranıyor. Başvuru info@itef.com.tr e-mail adresinden yapılıyor. Yarışmaya son katılım tarihi 9 Eylül olarak açıklanırken, yarışmanın sonucu ise 11 Kasım 2019 tarihinde itef.com.tr sitesinden duyurulacak. (İHA)