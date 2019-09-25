Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102618
ALTIN
275.016
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0226
EURO
6.2294

“Tüm üreticiler tarım sigortası yaptırmalı”

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaşanan felaketlerde zarar gören çiftçiler için düzenlenen sertifikalı tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada tüm çiftçileri tarım sigortasından faydalanmayla çağırdı.

“Tüm üreticiler tarım sigortası yaptırmalı”

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaşanan felaketlerde zarar gören çiftçiler için düzenlenen sertifikalı tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada tüm çiftçileri tarım sigortasından faydalanmayla çağırdı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:20
“Tüm üreticiler tarım sigortası yaptırmalı”

Sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların bu konuda çalışma yapmalarını isteyen Ceylan, tüm çiftçilerin sigorta yaptırması gerektiğini, yapılan sigortanın yarısını da devletin karşıladığını anlattı.

Çorum’da 144 bin dekar alanda zarar meydana geldiğini ifade eden Ceylan, Vali Mustafa Çiftçi’nin de yaşanan sorunlara duyarlılık gösterdiğini ve bakanlıklarla görüşerek gereken talimatları verdiklerini kaydetti. Vali Çiftçi ile zarar gören çiftçiler için ne yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanlığı fonundan acil destek başvurusu yaptıklarını ve 5 milyon lira gönderildiğini dile getirdi. Gelen paranın nakdi olarak değil tohum olarak verilmesini daha uygun bulduklarını anlatan Ahmet Sami Ceylan, Çorum için olmazsa olmazlardan birisinin sertifikalı tohum olduğunu vurguladı. Çiftçinin şu ana kadar bir ekip iki aldığını ancak sertifikalı tohum ile bir ekip 7 alma zamanının geldiğini ifade eden Ceylan, dağıtılan sertifikalı tohumlar ile birlikte Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranının %25’e çıkacağını, bunun yeterli olmadığını ve 2023 tarihine kadar bu oranın %75 seviyelerine ulaştırmak gerektiğini vurguladı. Ceylan, “Sertifikalı tohum konusunda üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım” dedi.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Anitta yönetiminden kutlama
Anitta yönetiminden kutlama
ÇESOB Başkanı Gür’ün ziyareti
ÇESOB Başkanı Gür’ün ziyareti
Çorum Lisesi’nin 55 yıllık mezunları bir araya geliyor
Çorum Lisesi’nin 55 yıllık mezunları bir araya geliyor
“Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranı yüzde 10”
“Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranı yüzde 10”
Afetten zarar gören 3371 çiftçiye sertifikalı tohum
Afetten zarar gören 3371 çiftçiye sertifikalı tohum
“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”
“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim