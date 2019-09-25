“Tüm üreticiler tarım sigortası yaptırmalı”

Sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların bu konuda çalışma yapmalarını isteyen Ceylan, tüm çiftçilerin sigorta yaptırması gerektiğini, yapılan sigortanın yarısını da devletin karşıladığını anlattı.

Çorum’da 144 bin dekar alanda zarar meydana geldiğini ifade eden Ceylan, Vali Mustafa Çiftçi’nin de yaşanan sorunlara duyarlılık gösterdiğini ve bakanlıklarla görüşerek gereken talimatları verdiklerini kaydetti. Vali Çiftçi ile zarar gören çiftçiler için ne yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanlığı fonundan acil destek başvurusu yaptıklarını ve 5 milyon lira gönderildiğini dile getirdi. Gelen paranın nakdi olarak değil tohum olarak verilmesini daha uygun bulduklarını anlatan Ahmet Sami Ceylan, Çorum için olmazsa olmazlardan birisinin sertifikalı tohum olduğunu vurguladı. Çiftçinin şu ana kadar bir ekip iki aldığını ancak sertifikalı tohum ile bir ekip 7 alma zamanının geldiğini ifade eden Ceylan, dağıtılan sertifikalı tohumlar ile birlikte Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranının %25’e çıkacağını, bunun yeterli olmadığını ve 2023 tarihine kadar bu oranın %75 seviyelerine ulaştırmak gerektiğini vurguladı. Ceylan, “Sertifikalı tohum konusunda üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım” dedi.

(Erkan BAYATLI)