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Tüm toplantılar ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tüm toplantılar ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

20 Mart 2020 Cuma 20:00
Tüm toplantılar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek her türlü toplantı Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan kovid-19 salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi: “Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, toplam vaka sayısının ise 168 kişi artarak 359'a yükseldiğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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