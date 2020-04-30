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“Tüm sokak ve yaban hayvanları da bize emanet”

Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkı fauna tanıtım alanında bulunan yabani hayvanların da bakımını aksatmadan yapıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkında bulunan yaban hayvanlarının yemleme ve bakım çalışmalarını Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ile birlikte yerinde inceledi.

30 Nisan 2020 Perşembe 22:50
“Tüm sokak ve yaban hayvanları da bize emanet”

Sıklık Tabiat Parkında 50 dönümlük alanda bulunan yabani hayvanların bakımlarını ve yemleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkını Çorum halkı için hayatın normale döneceği günlere hazırladıklarını söyledi. Karaca, geyik, yabani keçi ve yaban koyunlarının da içinde olduğu nesli tükenme tehlikesinde olan yabani hayvanları bizzat kendisi yemleyen Başkan Aşgın, “Buradaki hayvanlarımızın beslenme ve bakımlarını yaz kış demeden aksatmadan yapıyoruz. Sadece buradaki hayvanlar değil; hep birlikte aynı şehri paylaştığımız tüm sokak hayvanlarımızı da her gün beslenme ve sağlık konularında yalnız bırakmıyoruz. Özellikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve hayvan haklarıyla ilgili bazı sivil toplum örgütlerimizle beraber yaptığımız organizasyonlarla sokak hayvanlarımızı yemliyor, onların aşı ve bakımlarını yapıyoruz. Aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz ve tüm sokak ve yaban hayvanları da bize emanet.” dedi.

Aşgın, evde kal sloganını yineleyerek, sokak ve yaban hayvanlarının bakımlarını belediye olarak tüm hayvanseverlerin yerine Çorum Belediyesi’nin yaptığını ve vatandaşların tehlike tamamen geçene kadar evlerinde kalmaya özen göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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