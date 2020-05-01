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“Tüm sendikalar görüş ayrılıklarını bir kenara koymalı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “İlkemiz önce ülkemiz” parolasıyla, başta devletin birliği ve bütünlüğü; milletin kardeşlik, huzur ve mutluluğu olmak üzere “Dik baş, tok karın, mutlu yarın” diyerek kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele ettiklerini ifade etti. Türkiye Kamu-Sen olarak mücadelenin, Devletin kuruluş felsefesine uygun bir biçimde, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olduğunu anlatan Selim Aydın, “Bizler, ekmek kavgasının kutsallığına inanırız. Helal kazanç sağlarken hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesinde değerlendirilmesi de emeğin mübarek bir değer olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle, alın terini akıtıp, evine ekmek götürme telaşında olan çalışanlarımızın, hak ettiği saygıyı görmesi ve emeğinin karşılığını alması gerekmektedir” dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:05
“Tüm sendikalar görüş ayrılıklarını bir kenara koymalı”

Çalışanın hakkını alması için verilen mücadelede, sesin daha gür çıkması, sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs’ı bir fırsat olarak gördüklerini belirten Aydın, ülkenin toplam gelirinden, herkesin adil miktarda pay alamaması, paylaşım sırasında belli grup ya da kişilerin kollanması, gelir dağılımının bozulmasına, haksızlığa ve yersiz zenginleşmeye neden olduğunu ifade etti. Günümüzde çalışmanın düşük ücretler nedeniyle yoksulluğu önlemede yeterli bulunmadığını ifade eden Aydın, ortak çıkarları korumak için bir araya gelerek, güç birliği yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Hayatın normal akışında seyretmesinin işçisinden memuruna, zanaatkarından esnafına kadar her şart altında fedakârca emek harcayan çalışanlar vasıtasıyla mümkün olduğunu anlatan Selim Aydın, herkesin sağlık kaygısı nedeniyle evlerine kapandığı şu günlerde devletin posta, zabıta, belediye, itfaiye, güvenlik, ulaşım, vergi, tapu, tarım ve ormancılık, diyanet, eğitim, sağlık, kültür, sanat, elektrik, su, altyapı hizmetlerinin devam etmesinin canları pahasına hizmet yürüten kamu görevlilerine borçlu olunduğunu ifade etti.

Bugüne kadar uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların, işsizliği, sözleşmeli, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırdığını, reel ücretlerin azaldığını, geçimin zorlaştığını vurgulayan Aydın açıklamasında şunları ifade etti: “ Salgın nedeniyle işsizlik daha da arttı, gelir düştü, güvencesiz ve esnek çalışmanın temel çalışma sistemi olabileceği dahi tartışılmaya başlandı.

Tüm çalışan örgütleri; bundan sonra görüş ayrılıklarını bir kenara komalıdır. İşçisiyle, memuruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte büyümesine katkıda bulunduğumuz milli gelirin hakça paylaşılması, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi ancak adaletsizliğe “dur” diyen bireyler ve kurumların çoğalmasıyla mümkün olacaktır”(Haber Merkezi)

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