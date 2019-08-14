Tüm şehir kucaklaştı

Bayramlaşma programında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “İlk defa Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve Üniversite Rektörlüğümüzün birlikte düzenlediği bayramlaşma programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben de kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde erişmemizi nasip eylesin. Kestiğimiz kurbanlar kabul, makbul olsun. İnşallah kestiğimiz kurbanlar, kurban bayramımız bizi hem birbirimize hem de Yüce Yaradan’ımıza yakınlaştırsın. Şairin; ağladığım senin içindir, güldüğüm senin içindir, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin dediği Aziz Vatanımızda, ay yıldızlı al bayrağımızın altında kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak hepimize nasip olsun. Allah devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylesin, kötü günler göstermesin. Bu topraklar için kanlarını, canlarını sebil eden aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyon icra eden güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize yardım etsin, gazilerimize; sıhhat, afiyet nasip olsun” dedi.

Özellikle paylaşmanın önemini vurgulayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bayramın temelinde paylaşmak ve teslimiyet vardır. Teslimiyet yaradana olan teslimiyet. Paylaşmanın ve kardeşliğin temsilcisi olarak üzerimize düşeni layıkıyla yaptığımızın göstergesi olarak bu günleri yaşıyoruz. Büyüklerimizi küçüklerimizi kucaklayarak sevgimizi paylaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum2un sevgi ve barışın merkezi olduğunu dile getirerek, “Bu birlikteliği gönülden alkışlıyorum. Sevginin, kardeşliğin ve barışın merkezi Çorum, yeni meydanımızın adı Kadeş Barış ismi ile taçlandı. Dünyanın merkezine bu isim çok yakıştı. El ele gönül gönüle vereceğiz” söylemlerinde bulundu. Programda protokol konuşmalarının ardından dua edilerek bayramlaşma programı sona erdi.

(Esra ESEN)